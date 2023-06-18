التصريح بدفن جثة عامل سقط عليه حجرا ضخما بشق التعبان فى المعادى

صرحت نيابة المعادي والبساتين بدفن جثة عامل سقط عليه حجر وزنه طن أثناء تأدية عمله بشق التعبان بمنطقة طرة دائرة قسم شرطة المعادي، حيث تسبب سقوط حجر ضخم على عامل بمصنع للرخام بمنطقة شق الثعبان إلى تحويله لأشلاء، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت البداية عندما تلقت شرطة النجدة بالقاهرة، إخطارًا من مرفق الإسعاف بشأن نقل جثة سقط عليها حجر وزن طن في منطقة شق التعبان، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين بالفحص أن حجرًا وزن طنًا سقط على عامل أثناء العمل داخل مصنع.

من جانبه، استمع رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر في موقع الحادث إلى أقوال الشهود لكشف ملابسات الحادث، وحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة.