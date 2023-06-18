مجدي أحمد علي لـ"الشاهد": الإخوان اختطفت الثورة.. وكنا داخلين على كارثة

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن البعض في 30 يونيو كان يقول إن لدينا معلومات عن انتهاء النظام، مشيرًا إلى ان خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 3 يوليو، جعل الناس تصمد وأنه في 48 ساعة الموضوع سينتهى مما جعل الناس تصمد في الميدان.

وأضاف مجدي أحمد علي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التمرد بهذا الشكل لم يتم من قبل، وأمل الشعب المصري أن يكون لديه رغبة في التغيير ومجرد صموده كافي لأن يزال هذا النظام غير المسبوق.

صورت تنحي مبارك على أنه النهاية ولكنه كن البداية

وعن مشهد 3 يوليو، قال: "كنت في التحرير وفكرت في عمل فيلم وأحضرت فتحي عبدالوهاب وبعض الممثلين وصورت مشاهد كثيرة وقبلها بفترة صورت تنحي مبارك، وقلت إنه هو النهاية وعندما حدث ولكن اكتشفت أنها البداية، وكانت بداية مظلمة وتم اختطاف الثورة بالكامل من الإخوان وناس من زملائنا كان يتم اختطافهم وكان هناك اعتقالات في نفق المترو وأدركت أننا داخلين على كارثة وأن البلتاجي هو من يحكم وأن هناك بداية شبه كارثية".