الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجدى على لـ"الشاهد": "زفينا المغير والإخوان بأغنية مع السلامة يا بوعمة مايلة"

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن أحد الإخوان جاء للتفاوض معهم في وزراة الثقافة وقت اعتصام الفنانين والمثقفين بوزارة الثقافة، قبل ثورة 30 يونيو.

تفاصيل الاجتماع

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حضر الاجتماع مع بهاء طاهر، والفنان سامح الصريطي، وعرض عليهم وقتها عودة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وأحمد مجاهد، بعد طردهما من الوزارة على أن يتم فض الاعتصام، وأن يتم عمل مهرجان السينما، ولكن تم رفض عرضهم.

وتابع، أنهم قالوا إنه لابد من رحيل النظام وكان هذا بعد 10 أيام من الاعتصام وأنه أدرك في هذه اللحظة أنهم بدأوا يضعفوا، مشيرًا إلى أنه  بعد 15 يوما جاء الإخوان بكمية كبيرة وعلى رأسهم أحمد المغير، والشباب خرجوا خارج الوزراة وكل السيدات كن بالداخل وكنا نهتف وهم يهتفون والشرطة كانت بيننا وبينهم ومنعت العنف لأنهم كانوا مسلحين.

وأشار إلى أنهم أدركوا أن فض الاعتصام مستحيل ومن اللحظات الفارقة أنهم كانوا يقولون لهم حين مغادرتهم الوزارة: "مع السلامة يا بو عمة مايلة"، مؤكدًا أن قصة ضرب أحمد المغير أمر لن ينساه.

مجدي أحمد علي أحمد المغير الإخوان وزراة الثقافة فض الاعتصام

مواد متعلقة

مجدى أحمد على لـ"الشاهد": 30 يونيو قامت ضد تغيير نمط حياة المصريين

على جمعة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خريطة الإخوان معه بعد تخرجه من الجامعة

على جمعة لـ"الشاهد" يكشف سر اتصال محمد مرسى بداعية سلفى يوميًا وبكائه

على جمعة لـ"الشاهد": أهل السنة لا يترحمون على المبتدع.. و"مرسى" ابتدع الإخوان

الأكثر قراءة

بعد نفاد صبرها.. عائلة تستغنى عن "كنز" بـ1.7 مليون دولار

روسيا: لا توجد فرصة لتمديد اتفاق الحبوب

مجدى أحمد على لـ"الشاهد": الإعلان الدستورى كان بداية نهاية مرسى

ننشر أسماء ونتيجة الفائزين فى انتخابات الغرفة التجارية بدمياط

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

بمشاركة رونالدو.. البرتغال تفوز على البوسنة والهرسك فى التصفيات المؤهلة ليورو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس