تفاصيل إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارت على طريق إقليمي المنوفية

استقبل مستشفى الباجور، 7 أشخاص مصابين في حادث تصادم على الطريق الإقليمي المار من دائرة مركز الباجور في محافظة المنوفية، وجرى نقل الحالات إلى مستشفى الباجور العام بثلاثة سيارات إسعاف واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة حيال المصابين السبعة.



وترجع أحداث الواقعة منذ قليل، حيث تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العقيد حسن النشال، يفيد بإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم وذلك بين 3 سيارات ملاكي على الطريق الإقليمي بدائرة مركز الباجور، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث للتحقيق في الواقعة، وأوضح مصدر بمستشفى الباجور أن المصابين تلقوا كامل الرعاية الصحية اللازمة وخرج أغلب المصابين من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم من قبل الأطقم الطبية التي تابعت الحالات بمستشفى الباجور.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الباجور، أنه فور تلقي الإخطار بالحادث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الإصابات لم تكن كبيرة وتتراوح بين كدمات متفرقة بالجسم وخدوش.