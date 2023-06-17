"ريحة الكفن كانت حلوة وملت المسجد".. "الباز" يرد على منتقدى هذا التصريح

رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الخبر المنشور بجريدة "الدستور" على لسان جار محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، والذي جاء بعنوان "ريحة الكفن كانت حلوة وملت المسجد".

الهدف من الخبر

وقال "الباز"، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن هناك الكثير من التعليقات حول هذا الخبر، وأرد عليه بأن المقصود منه أمران، الأول أن هناك ناس تتحدث عن حسن الخاتمة، مثل "مات وهو يقرأ القرآن، ومات وهو ساجد، ومات وهو يصلي"، ففكرة المغالاة في تحسين الخاتمة ويجب أن يهدأ الناس على أنفسهم.

ووجه "الباز حديثة لسيدة تدعى "إيمان"، كانت قد أشارت إليه بالخبر، قائلًا: "أنا لا أرضى عن هذا الكلام ولكن هذا نص خبر والرجل قال هذا الكلام والإعلام يطرح أشياء كثيرة ولا يرضى عنها حتى يعرفها الناس وليس كموافق مثل نشر تفاصيل جريمة الساحل".