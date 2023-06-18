درجات الحرارة اليوم الأحد 18-6-2023 فى محافظات مصر

ترتفع معدلات البحث عن درجات الحرارة لارتداء الملابس المناسبة وتجنب أوقات ذروة الشمس والحرارة، وننشر خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الأحد 18-6-2023 في محافظات مصر.

درجات الحرارة اليوم الأحد 18-6-2023 في محافظات مصر

يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، مع تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى صباح اليوم على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، ويلاحظ وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 18-6-2023

القاهرة العظمى 34، الصغرى 22.

العاصمة الإدارية العظمى 34، الصغرى 23.

6 أكتوبر العظمى 34، الصغرى 23.

بنهــــا العظمى 33، الصغرى 22.

دمنهور العظمى 33، الصغرى 22.

وادي النطرون العظمى 33، الصغرى 21.

كفر الشيخ العظمى 33، الصغرى 22.

المنصورة العظمى 33، الصغرى 22.

الزقازيق العظمى 34، الصغرى 23.

شبين الكوم العظمى 34، الصغرى 22.

طنطا العظمى 34، الصغرى 22.

دمياط العظمى 28، الصغرى 23.

بورسعيد العظمى 28، الصغرى 21.

الإسماعيلية العظمى 35، الصغرى 22.

السويس العظمى 34، الصغرى 24.

العريش العظمى 29، الصغرى 22.

رفح العظمى 28، الصغرى 21.

رأس سدر العظمى 34، الصغرى 22.

نخل العظمى 33، الصغرى 16.

كاترين العظمى 32، الصغرى 14.

الطور العظمى 34، الصغرى 26.

طابا العظمى 32، الصغرى 24.

شرم الشيخ العظمى 38، الصغرى 28.

الإسكندرية العظمى 28، الصغرى 20.

العلمين الجديدة العظمى 28، الصغرى 21.

مطروح العظمى 27، الصغرى 20.

السلوم العظمى 28، الصغرى 21.

سيوة العظمى 33، الصغرى 23.

رأس غارب العظمى 37، الصغرى 27.

الغردقة العظمى 38، الصغرى 27.

سفاجا العظمى 38، الصغرى 27.

مرسى علم العظمى 38، الصغرى 28.

شلاتين العظمى 39، الصغرى 27.

حلايب العظمى 35، الصغرى 28.

أبو رماد العظمى 37، الصغرى 27.

رأس حدربة العظمى 36، الصغرى 26.

الفيوم العظمى 36، الصغرى 25.

بني سويف العظمى 36، الصغرى 24.

المنيا العظمى 36، الصغرى 24.

أسيوط العظمى 37، الصغرى 25.

سوهاج العظمى 40، الصغرى 28.

قنا العظمى 43، الصغرى 30.

الأقصر العظمى 45، الصغرى 31.

أسوان العظمى 45، الصغرى 31.

الوادي الجديد العظمى 41، الصغرى 23.

أبوسمبل العظمى 45، الصغرى 30.