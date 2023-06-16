الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مع ارتفاع الحرارة.. أسباب تساقط الشعر ونصائح للاعتناء به في فصل الصيف

سقوط الشعر
سقوط الشعر

تسعى النساء إلى إيجاد وسائل للحفاظ على صحة شعرهن خلال فصل الصيف، حيث يكون الشعر عرضة للتساقط الزائد وتراكم القشرة في فروة الرأس بسبب التقلبات الحرارية، وفي السطور التالية، طرق الوقاية والاعتناء بالشعر خلال فصل الصيف.

أسباب تساقط الشعر في الصيف 

1 - تعاني فروة الرأس من تأثيرات تغير حالة الطقس، حيث يؤدي التعرض المطول لأشعة الشمس إلى تلف الشعر وتراكم القشرة، مما يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين.

2 - يتسبب الإجهاد والتعب الجسدي في ضعف الشعر وذلك بسبب التغذية الغير صحية، حيث يحتاج الشعر إلى رعاية واهتمام كبير من خلال تناول غذاء صحي ومتوازن، لذا؛ ينبغي على الشخص تناول الفواكه والخضروات للحصول على التغذية السليمة التي تعزز صحة الشعر.

3 - يجب زيارة الطبيب للتأكد من انتظام ارتفاع مستوى هرمون الميلاتونين في الجسم، حيث يلعب هذا الهرمون دورًا مهمًا في تنظيف فروة الرأس وحمايتها من إلتهاب الأنسجة.

نصائح حماية الشعر في الصيف

1 - الاهتمام بنظام غذائي صحي من خلال تناول الفاكهة والخضراوات والأسماك لتعطي شعرك الحيوية التي يحتاجها وحمايته من التساقط.

2 - شرب المياه بكثرة أو العصائر الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات اللازمة خصوصًا في فصل الصيف حتى لا تتعرضي للجفاف.

3 - ومن ضمن الطرق الوقائية الترطيب، لذا؛ يجب استشارة الطبيب أولًا ليعطي الكريم المناسب لشعرك لتحصلي على الترطيب الصحي والمناسب لشعرك.

4 - يُفضل غسل الشعر في فصل الصيف مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا فقط، حيث يعتبر غسل الشعر بشكل متكرر أكثر من هذا العدد من المرات في الأسبوع قد يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر بشكل أسرع.

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