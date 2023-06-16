7 أنشطة.. نصائح لمشاركة أطفالك والاستمتاع بعطلة الصيف

ينتظر الأطفال العطلة الصيفية بفارغ الصبر، فمن ناحية يتمتع الأطفال بحرية الاستيقاظ، والحصول على وقت كاف للمرح واللعب، إلا أن طول فترات الفراغ قد تصيب الأطفال بالملل والوحدة وهو الأمر الذي يستدعي تدخل الآباء والأمهات لمشارك الأطفال، أنشطتهم الترفيهية.

لهذا يمكن وضع بعض القواعد الأساسية، فالقراءة مهمة للأطفال من جميع الفئات العمرية لأنها تنمي خيالهم وتساعد في نمو الدماغ، وبالمثل فإن اللعب في الهواء الطلق مع الأصدقاء هو أفضل طريقة للحفاظ على نشاط أطفالنا بدنيًا.

ويعد وقت الإجازة، فرصة جيدة لتطوير هوايات جديدة مثل “الرسم وركوب الدراجات والفنون والحرف اليدوية والخطابة، وغيرها”.

وفي هذا السياق، يستعرض “الدستور” بعض الأنشطة الشيقة التي يمكن للوالدين مشاركة أطفالهم فيها، للحفاظ على نشاطهم العقلي والجسدي، بحسب تقرير نشره موقع “Hindustan times”.

1. القيام بالقراءة معًا:

القراءة نشاط أساسي يساعد في تحفيز خيال الأطفال ومهاراتهم اللغوية وتطورهم المعرفي، خصص بعض الوقت كل يوم للقيام بالقراءة معًا، سواء كان كتابًا مصورًا للأطفال الصغار أو كتاب فصل للكبار، شجعهم على المشاركة بطرح الأسئلة ومناقشة القصة وافهم تخيلاتهم حول القصة واجعلهم يضعوا هم نهاية غير المكتوبة.

2. اللعب في الهواء الطلق:

يعتبر الانخراط في الأنشطة البدنية في الهواء الطلق أمرًا بالغ الأهمية لرفاهية الأطفال بشكل عام، شجعهم على قضاء بعض الوقت في الخارج كل يوم ، سواء كان ذلك اللعب في الحديقة أو ركوب الدراجات أو لعب الصيد أو مجرد استكشاف الطبيعة، يعزز اللعب في الهواء الطلق اللياقة البدنية والتفاعل الاجتماعي والشعور بالمغامرة.

3. وقت الإبداع:

خصص وقتًا للأنشطة الإبداعية مثل الرسم أو التلوين أو الحرف اليدوية أو البناء باستخدام المكعبات، تعزز هذه الأنشطة إبداع طفلك ومهاراته الحركية الدقيقة وقدراته على حل المشكلات، شجع خيالهم وامتدح جهودهم لتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

4. وقت الوجبة العائلية:

لا يؤدي تناول الطعام معًا كعائلة إلى تعزيز عادات الأكل الصحية فحسب ، بل يوفر أيضًا فرصة للحصول على وقت جيد للتواصل، اهدف إلى تناول وجبة واحدة على الأقل مع بعضكما البعض كل يوم، حيث يمكنك المشاركة في محادثات هادفة ومشاركة القصص وإنشاء ذكريات دائمة لديهم على طاولة الطعام.

5. أنشطة التعلم:

أشرك أطفالك في الأنشطة التعليمية لدعم نموهم الفكري، يمكن أن يشمل ذلك حل الألغاز أو ممارسة الألعاب التعليمية أو إجراء تجارب علمية أو ممارسة مهارات الرياضيات الأساسية، لذلك قم بتخصيص هذه الأنشطة وفقًا لأعمارهم واهتماماتهم، ما يجعل التعلم بالنسبة لهم ممتعًا وتفاعليًا.

6. الأعمال والمسؤوليات:

أشرك أطفالك في الأعمال والمسؤوليات المناسبة لأعمارهم حول المنزل، هذا يعلمهم مهارات حياتية مهمة، مثل التنظيم والعمل الجماعي وتحمل المسئولية، لذا يجب أن تقم بتعيين مهام مثل ترتيب غرفهم، أو ترتيب الطاولة، أو المساعدة في الغسيل، وامتدح جهودهم دائما وحاذر من التقليل منها.

7. جودة الوقت:

أخيرًا، تأكد من تخصيص وقت جيد فقط للتواصل مع أطفالك، يمكن أن يكون ذلك من خلال أنشطة مثل لعب ألعاب الطاولة، أو الذهاب في نزهة عائلية، أو قضاء ليلة لمشاهدة فيلم ممتع، أو الانخراط في هواياتهما المفضلة مع بعضكما البعض، بسمح لك كل هذا بتقوية علاقتك وخلق ذكريات عزيزة لديهم.