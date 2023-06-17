لا يفوتك هذا المساء| تدشين أول عيادة طبية بمكة المكرمة.. والتعليم توضح تفاصيل الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"السياحة" و"الصحة" تدشنان أول عيادة طبية بمكة المكرمة لتقديم الخدمات لحجاج السياحة

أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في البعثة الطبية المصرية المتواجدة في السعودية عن تجهيز وافتتاح أول عيادة للبعثة الطبية لتقديم الخدمات الطبية لحجاج الحج السياحي والذين يبلغ عددهم حوالي 16 ألف حاج هذا العام، يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة أحوال حجاج السياحة وحرصها على التأكد من تقديم كل التسهيلات وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وتقام العيادة بفندق أبراج القصواء بمنطقة أجياد بمكة المكرمة، وقد وقع الاختيار على تلك المنطقة نظرًا لوجود عدد كبير من حجاج السياحة في الفنادق المحيطة بها مما يسهل الوصول إليها من جانب الحجاج.

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19 يونيو.. انطلاق معرض البنية التحتية والمياه فى مصر

ينطلق معرض مصر للبنية التحتية والمياه Big 5 Construct Egypt، في الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجاري، والذي من المقرر أن يقام في مركز مصر الدولي للمعارض، وذلك بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يشارك في معرض معرض مصر للبنية التحتية والمياه Big 5 Construct Egypt، أكثر من 20000 زائر محترف مؤهل عبر 4 أحداث مشتركة، ومن بين المسجلين شركة AECOM وPWC وAmazon وSiemens وKuwait Petroleum Corporation وParsons وIBM وغيرها الكثير.

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"حشيش دليفرى".. 4 أيام حبس لمتهم روج للمخدرات عبر "فيسبوك"

قررت النيابة العامة بحدائق القبة، اليوم، حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها عبر موقع "فيسبوك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

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لطلاب الثانوية العامة.. ماذا تفعل حال وجود عذر مرضي؟ التعليم تكشف تفاصيل التأجيل

سأل العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عما إذا أرادوا تأجيل امتحانات الثانوية العامة فى منتصف الامتحانات أو بدايتها نظرًا لظرف صحي أو أي ظرف آخر، لذلك عممت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات الخاصة بتأجيل أداء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجة الفعلية لظروف مرضية.

قالت الوزارة فى تنبيهات للمديريات التعليمية: "على الطالب أن يعرض الأمر على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فورا، والتي تقوم بعرضها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية، وضرورة التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب، والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة، ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب.

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