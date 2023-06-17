"حشيش دليفرى".. 4 أيام حبس لمتهم روج للمخدرات عبر "فيسبوك"

قررت النيابة العامة بحدائق القبة، اليوم، حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها عبر موقع "فيس بوك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود الواقعة في إطار كشف حقيقة تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنا ادعاء صاحب الحساب المشار إليه بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة كوبرى القبة بمحافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.