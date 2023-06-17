19 يونيو.. انطلاق معرض البنية التحتية والمياه فى مصر

بمركز مصر الدولي للمعارض

ينطلق معرض مصر للبنية التحتية والمياه Big 5 Construct Egypt، في الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجاري، والذي من المقرر أن يقام في مركز مصر الدولي للمعارض، وذلك بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يشارك في معرض معرض مصر للبنية التحتية والمياه Big 5 Construct Egypt، أكثر من 20000 زائر محترف مؤهل عبر 4 أحداث مشتركة، ومن بين المسجلين شركة AECOM وPWC وAmazon وSiemens وKuwait Petroleum Corporation وParsons وIBM وغيرها الكثير.

كما يضم المعرض أكثر من 100 معرض للبنية التحتية بما في ذلك Halumm من ألمانيا، Temak من اليونان، Apec Industries من الإمارات العربية المتحدة، والعديد من مزودي حلول البنية التحتية المصرية الرائدين.

ويقدم معرض مصر للبنية التحتية والمياه Big 5 Construct Egypt، فرص استثمارية وجلسات مجانية معتمدة من CPD حول مواضيع مثل التكنولوجيا والهندسة والبنية التحتية جنبًا إلى جنب مع إدارة المشاريع وإدارة المرافق ومحادثات الهندسة المعمارية والتصميم.

ومن المقرر أن يشارك في معرض مصر للبنية التحتية والمياه Big 5 Construct Egypt، أكثر من 150 متحدثًا في أكثر من 90 جلسة. مكبرات الصوت تشمل: الدكتور كريم شاهين- مستشار هندسي بمجلس الوزراء المصري، مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر، أيمن عياد- رئيس قطاع المياه- وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، المفوضية الأوروبية، بنجامين برين، نائب الرئيس، آسيا والمحيط الهادئ المدير العالمي للإنشاءات، معهد إدارة المشاريع، فؤاد زايد، نائب الرئيس للطاقة الرقمية وEcoStruxure- NEA & Levant، شنايدر إلكتريك، مارجريت ماهر نسيم، رئيس قسم نمذجة معلومات البناء، حسن علام للمقاولات، المهندس أحمد خميس، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الممتلكات "شركة تابعة لشركة سوديك".