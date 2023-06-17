السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى المنيا

الحماية المدنية
الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، من السيطرة على حريق هائل نشب بوحدة سكنية بشارع ابن خصيب بمدينة المنيا دون خسائر بشرية وحرر عن الحريق المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بوحدة سكنية بشارع ابن خصيب بمدينة المنيا، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق والذى أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق.

 

وقامت أجهزة الأمن بفرض كردون أمنى حول المنطقة لمنع مرور السيارات وتسهيل عمل قوات الحماية المدنية، وحرر عن الحريق المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

المنيا السيطرة على حريق هائل شارع ابن خصيب وسط مدينة دون خسائر بشرية قوات الحماية المدينة

الأكثر قراءة

الأزمة الروسية - الأوكرانية.. مدبولى: سوف نواصل جهدنا الإفريقى تحقيقًا للهدف الأسمى وهو تحقيق السلام

خطة توفير الـ30 مليارًا.. عملية خفض الاستيراد: تطوير الإنتاج المحلى لتصنيع «البديل الجيد»

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

“مصايف الإسكندرية” عن ظهور القرش فى "المكس": موسم تزاوج وغير مؤذية

أمان الغرباء.. كيف تتعامل مصر مع ملف اللاجئين؟

بوتين يلتقى وفد الوساطة الإفريقية لبحث وقف الحرب فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس