السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، من السيطرة على حريق هائل نشب بوحدة سكنية بشارع ابن خصيب بمدينة المنيا دون خسائر بشرية وحرر عن الحريق المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بوحدة سكنية بشارع ابن خصيب بمدينة المنيا، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق والذى أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق.

وقامت أجهزة الأمن بفرض كردون أمنى حول المنطقة لمنع مرور السيارات وتسهيل عمل قوات الحماية المدنية، وحرر عن الحريق المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.