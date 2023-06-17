السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خدمات نقل الدم القومية: التبرع بالدم مرة كل 3 أشهر للرجال وكل 4 أشهر للإناث

نقل الدم
نقل الدم

قالت الدكتورة مروة محسن نصر، نائب مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن البرامج التوعوية تعمل على زيادة تحفيز المتبرعين بنقل الدم، لكن لا يزال يوجد عجز ما بين الطلب وما بين وفرة الأكياس حتى توفي كل احتياجات المرضى، بنسبة 30% إلى 40%.

وأضافت الدكتورة مروة محسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، نتمنى تلبية احتياجات كل المرضى، وتوفير كافة الفصائل بشكل مستمر، خاصة أن هناك عددًا من المرضى يحتاجون إلى نقل الدم بشكل طارئ، مثل الحوادث والكوارث وبعد عمليات الولادة والأطفال المبتسرين في الحضانات، وبعض أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض الكبد والأورام والفشل الكلوي، حيث يحتاجون بشكل دائم إلى نقل دم، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية مثل أنيميا البحر المتوسط، والهيموفيليا والأنيميا المنجلية، حيث يعتمد هؤلاء في علاجهم مدى الحياة على نقل الدم.

وأوضحت أن هناك الكثير من الفوائد للتبرع بالدم، لافتة إلى أنه من الناحية الروحية والنفسية فالمتبرع يشعر بأنه يقوم بدور مجتمعي، لأن كيس الدم الواحد سينقذ ثلاثة أرواح آخرين، لافتة إلى أن التبرع بالدم مرة كل 3 أشهر للرجال وكل 4 أشهر للإناث.

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