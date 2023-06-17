بيرسى تاو يقود جنوب إفريقيا للفوز على المغرب وانتزاع الصدارة

قاد بيرسي تاو نجم النادي الأهلي، منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق فوز ثمين على المغرب بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وكان منتخب المغرب قد حلّ ضيفًا على جنوب إففريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب "سوكر سيتي" ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا.

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، بعد عرضية من بيرسي تاو فشل منير المحمدي حارس المغرب في السيطرة عليها لتسقط من يده وتسكن المرمى.

وسجل زاخيلي ليباسا الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 48 بعد تسديدة من ميهلالي مايامبيلا تصدى لها حارس المغرب قبل أن يتابعها ليباسا ويسكنها داخل المرمى.

وقلص حكيم زياش النتيجة بتسجيله هدف المغرب الوحيد في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعدما تسلم الكرة من الجهة اليمنى وراوغ المدافع قبل أن يسدد الكرة بشكل رائع داخل المرمى.

وارتفع رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند 7 نقاط في الصدارة بينما جاء منتخب المغرب ثانيًا برصيد 6 نقاط.