اليونان تواصل البحث عن ناجين فى غرق مركب مهاجرين بالبحر المتوسط

واصل خفر السواحل اليوناني، عمليات البحث عن ناجين حتى اليوم السبت، وذلك في أعقاب غرق مركب مكتظ بالمهاجرين بالبحر المتوسط.

وذكر خفر السواحل اليوناني، اليوم السبت، أن فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية وأربع سفن أخرى تعمل على مسافة 47 ميلا بحريا (54 ميلا، 87 كيلومترا) جنوب غرب مدينة بيلوس في جنوب غرب اليونان، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وفي وقت سابق من اليوم، انضمت مروحيتين من البحرية اليونانية وخفر السواحل إلى عمليات البحث والإنقاذ.

جدير بالذكر أنه تم إنقاذ 104 ناجين وانتشال 78 جثة من بين ركاب سفينة الصيد التي كانت تقل 750 رجلا وامرأة وطفل من سوريا ومصر وفلسطين وباكستان، ولم يتم العثور على ناجين أو جثث منذ يوم الأربعاء الماضي وقت وقوع الحادث.

“الهجرة”: عدد المفقودين المصريين فى حادث غرق مركب قبالة سواحل اليونان غير محدد

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الهجرة، السفيرة سها الجندي، إن إجمالى من تم إنقاذهم في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي بلغ نحو 104 من الجنسيات الأخرى.

وأضافت أن من تم إنقاذهم هم: ١٢ باكستانيًا، ٤٧ سوريًا، 2 من دولة فلسطين، بجانب 46 مصريًا.

وأكدت السفيرة سها جندي، أن عدد المفقودين المصريين غير محدد، لأن الحادث كان فى مياه عميقة جدًا، وتتم متابعة الموقف أولًا بأول.

وأشارت إلى أن المركب أبحر يوم الأربعاء الماضي، من السواحل الليبية وكان به المئات من جنسيات مختلفة.

كما قدمت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم السبت، خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبًا، وأسر المصريين ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل جمهورية اليونان، مع أمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.