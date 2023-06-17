بوتين: الدول الإفريقية الفقيرة يجب ألا تتعرض لمشاكل فى استيراد الحبوب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدول الإفريقية الفقيرة لا يجب أن تتعرض لمشاكل في استيراد الحبوب، موضحًا أن روسيا قدمت تنازلات وسمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول الإفريقية.

وأضاف، خلال جلسة مباحثات مع زعماء الدول الفريقية، أن روسيا سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية ومنتجات زراعية من 15 ميناء من موانئ أوكرانيا.

وتابع: "تم تصدير 31 مليون طن من المنتجات الزراعية للدول الإفريقية مثل ليبيا وإثيوبيا وجيبوتي والسودان"، منوها بأن السلطات الاستعمارية الأوروبية والأمريكية تخدع المجتمع الدولي والدول الإفريقية.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر حكومي بالقرب من سان بطرسبرج اليوم السبت زعماء أفارقة جاءوا على أمل التوسط في الصراع الأوكراني.

والتقى زعماء من السنغال ومصر وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونجو وجزر القمر، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا مع بوتين في قصر قسطنطين، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر والمطل على الشاطئ الجنوبي لخليج فنلندا.