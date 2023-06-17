اتصالات بين أرتيتا وباريس سان جيرمان.. وفرص موافقته ضئيلة

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضعت الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال على رأس أولوياتها لخلافة كريستوفر جالتييه، في منصب المدير الفني للفريق.

ويقود ميكيل أرتيتا أرسنال فنيًا منذ ديسمبر 2019، وكان قريبًا من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، قبل أن يسقط الفريق في الجولات الأخيرة ويحسم مانشستر سيتي اللقب.

ووفقًا لما ذكره راديو مونت كارلو، فإن لويس كامبوس، المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان تواصل مع أرتيتا لتولي منصب المدير الفني، مشيرًا إلى أنه المرشح المفضل في الوقت الحالي بالنسبة لإدارة النادي الباريسي.

وأضاف مونت كارلو، أن فرص موافقة أرتيتا على تولي منصب المدير الفني لباريس ضعيفة للغاية، خاصة أن الإسباني يشعر بالراحة مع مشروع أرسنال.

وينتهي عقد أرتيتا مع أرسنال بحلول 30 يونيو 2025.

ووضعت إدارة باريس سان جيرمان الألماني يوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، على رأس اختياراتها لمنصب المدير الفني الجديد للفريق، ولكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق وتوقفت المفاوضات بينهما.

وينتهي عقد جالتييه مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2024.