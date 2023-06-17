السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنجولا يحقق فوزًا ثمينًا على إفريقيا الوسطى ويعزز حظوظه فى بلوغ أمم إفريقيا 2023

منتخب جنوب إفريقيا
منتخب جنوب إفريقيا

حقق المنتخب الأنجولي، فوزًا هامًا وثمينًا على مضيفه جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "لاروينيفيكاسيون" بمدينة دوالا الكاميرونية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023. 

ورفع منتخب أنجولا، رصيده إلى 8 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني، خلف المنتخب الغاني المتصدر بنفس الرصيد، معززًا حظوظه في المنافسة على التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023، بينما تجمد رصيد منتخب إفريقيا الوسطى، عند 7 نقاط، في المركز الثالث.

افتتح كيالوندا جاسبر، التسجيل لأنجولا في الدقيقة 12، لكن جيوفري كوندوجوبيا، منح التعادل لإفريقيا الوسطى في الدقيقة 46، قبل أن يتمكن ميلسون، هدف الفوز للمنتخب الأنجولي، في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

ومن المقرر، أن يحل المنتخب الغاني، ضيفًا على مدغشقر، يوم غدٍ الأحد، بالعاصمة أنتاناناريفو، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ويحتاج منتخب غانا، للفوز على المنتخب المالاجاشي "متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة" من أجل ضمان التأهل إلى النهائيات.

وستشهد الجولة الأخيرة، مباراتين، الأولى ستجمع أنجولا وضيفه مدغشقر، بينما ستجمع الثانية، منتخب غانا وضيفه منتخب إفريقيا الوسطى.

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