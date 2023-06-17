زامبيا تهزم كوت ديفوار بثلاثية وتعود لكأس أمم إفريقيا بعد غياب 8 سنوات

بلغ منتخب زامبيا نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد تغلبه على ضيفه منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة للتصفيات.

ورفع المنتخب الزامبي رصيده إلى 12 نقطة ليحتل صدارة المجموعة وليحسم بطاقة التأهل الوحيدة عن تلك المجموعة، بينما تجمد رصيد المنتخب الإيفواري "مستضيف النسخة المقبلة لأمم إفريقيا" عند 10 نقاط في المركز الثاني.

ومنح سيرج أورييه مدافع المنتخب الإيفواري، التقدم لزامبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 31.

وأضاف باتسون داكا، الهدف الثاني لمنتخب زامبيا في الدقيقة 46، قبل أن يسجل كينجز كانجوا، الهدف الثالث في مرمى الأفيال في الدقيقة 55.

وبذلك يعود المنتخب الزامبي، مجددا لكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ ثمان سنوات، حيث غاب عن المشاركة في النسخ الثلاثة السابقة للبطولة "الجابون 2017، مصر 2019، الكاميرون 2021".

وسيحل منتخب جزر القمر، ضيفا على ليسوتو مساء اليوم، بمدينة جوهانسبرج، بجنوب إفريقيا، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

وباتت تلك المباراة، بمثابة تحصيل حاصل بعد حسم منتخب زامبيا تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا.