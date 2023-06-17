السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زامبيا تهزم كوت ديفوار بثلاثية وتعود لكأس أمم إفريقيا بعد غياب 8 سنوات

منتخب زامبيا
منتخب زامبيا

بلغ منتخب زامبيا نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد تغلبه على ضيفه منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة للتصفيات.

ورفع المنتخب الزامبي رصيده إلى 12 نقطة ليحتل صدارة المجموعة وليحسم بطاقة التأهل الوحيدة عن تلك المجموعة، بينما تجمد رصيد المنتخب الإيفواري "مستضيف النسخة المقبلة لأمم إفريقيا" عند 10 نقاط في المركز الثاني. 

ومنح سيرج أورييه مدافع المنتخب الإيفواري، التقدم لزامبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 31.

وأضاف باتسون داكا، الهدف الثاني لمنتخب زامبيا في الدقيقة 46، قبل أن يسجل كينجز كانجوا، الهدف الثالث في مرمى الأفيال في الدقيقة 55.

وبذلك يعود المنتخب الزامبي، مجددا لكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ ثمان سنوات، حيث غاب عن المشاركة في النسخ الثلاثة السابقة للبطولة "الجابون 2017، مصر 2019، الكاميرون 2021".

وسيحل منتخب جزر القمر، ضيفا على ليسوتو مساء اليوم، بمدينة جوهانسبرج، بجنوب إفريقيا، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها. 

وباتت تلك المباراة، بمثابة تحصيل حاصل بعد حسم منتخب زامبيا تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا.

زامبيا كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية كأس أمم إفريقيا 2023 جزر القمر ليسوتو

الأكثر قراءة

"اتفاق تمويل تنموي بـ460 مليون دولار" الأبرز.. أنشطة "التعاون الدولي" خلال أسبوع

رصد أكثر من 500 حالة غياب خلال 33 زيارة تفتيشية ببنى سويف

إحالة عاطل سرق حقيبة يد بالإكراه من شخص فى الجمالية

انتهاء التصويت على انتخابات الغرفة التجارية فى الوادى الجديد

وزير الهجرة: نجاة 43 مصريًا فى غرق مركب تقل 750 قبالة سواحل اليونان

افتتاح إدارة التحول الرقمى بالقاهرة بحضور وزير العدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس