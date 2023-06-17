السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال التهامي: قانون حرية تداول المعلومات يخدم مجالات البحث العلمي

جمال التهامي
جمال التهامي

كشف المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، عن أهم الاستعدادات لانطلاق جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه سيتم انطلاق جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني غداً.

وأضاف أن غداً سيكون ملئ بجلسات دسمة من الحوار الوطني والذي سيبدأ بالمحور السياسي والذي سيتناول الجامعات الأكاديمية المصرية ونظائرها في الخارج.

وأشار إلى أن إتاحة العلم في مصر أصبح موضوع يستحق التركيز في الفترة الحالية، موضحاً أن البحث العلمي يجب أن يتم التركيز عليه داخل المراكز البحثية والجامعات، بجانب تداول البحوث والندوات المشتركة.

وأكد أن قانون حرية تداول المعلومات الذي تم التوافق عليه يخدم البحث العلمي ومجالاته المختلفة، موضحاً أن الحوار الوطني نتج عنه ما هو جدير بالتقدير، لأنه خلق حالة من الحراك السياسي سوف تؤدي إلى صالح المواطن المصري.

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