السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أراضى السكة الحديد بحى المنتزه ثان

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن أنه تم تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أراضي الدولة، التابعة لهيئة السكك الحديدية نطاق حي المنتزه ثان خط المعمورة رشيد عبارة، عن أسوار وأكشاك بمساحة 706 م 3 بالمخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه وجه المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة، والتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء، لتنفيذ حملات الإزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21، للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض الانضباط بجميع أنحاء المحافظة.

وشدد الشريف، على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

وكانت قد نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 86 منشأة، والتحفظ على عدد 6743 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 936 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ218 ألف جنيه، وذلك خلال أسبوع.

الإسكندرية تنفيذ 11 قرار أراضي الدولة السكك الحديدية إزالة التعديات أملاك الدولة

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