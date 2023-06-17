السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران: بحثنا تشكيل لجنة اقتصادية وسياسية وحدودية مشتركة مع السعودية

وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، السبت، أنه اتفق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على تعزيز التعاون في مجالات عدة، مشيرا إلى أنه بحث تشكيل لجنة اقتصادية وسياسية وحدودية مشتركة مع السعودية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع نظيره السعودي الذي يجري أول زيارة لإيران منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين مارس الماضي بوساطة من الصين.

وقال وزير الخارجية الإيراني إنهم يسعون لنشر السلام والأمن بالمنطقة ودعم العلاقات الاقتصادية، موضحا أنه بحث مع نظيره السعودي الأمن الإقليمي في المنطقة.

وأشار إلى أنه تبادل خلال اللقاء مع نظيره السعودي اسمي السفيرين اللذين يعملان على المصادقة عليهما.   

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحفي المشترك إنه سينقل دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وضرورة التعاون المشترك لصالح أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف: «أكدنا للجانب الإيراني ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية حيث تجمعنا مع إيران أواصر الأخوة وحسن الجوار».

وقال وزير الخارجية السعودي إنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الإيراني، كما بحثا تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين.

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