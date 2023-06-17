تكريم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن دوره في دعم برنامج "ازدهار"

كرم القائمون على برنامج ازدهار "لتسريع نمو الشركات الصغيرة" المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة متمثلا في مديره التنفيذي محمد مجيد على هامش فعاليات ختام الدورة الثانية من برنامج ازدهار بالإسكندرية اليوم 17 يونيو 2023 وبدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة خوارزم.

وأشاد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بأداء العاملين بالمجلس للوصول إلى النتيجة النهائية لبرنامج ازدهار في دورتيه الأولى والثانية.

وتجلى دور المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بوضوح منذ الدورة الأولى لبرنامج ازدهار حيث عمل المجلس على التواصل مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حيث تم الالتقاء على تنفيذ برنامج ازدهار المنفذ من شركة خوارزم ليقوم المجلس بالتشبيك بين القائمين على البرنامج والشركات الصغيرة بالقاهرة والإسكندرية للاستفادة من الجهات الشريكة وإفادة الشركات محل الدعم سواء من خلال برامج التدريب أو من خلال التمويل لتدريب الشركات ودعمها على جاهزية التصدير إيمانا من المجلس بأن المنتج القابل للتصدير يحتاج إلى العديد من العمليات التشغيلية والتصنيعية والتسويقية والتنظيمية والإدارية التي تساعد الشركة في النهاية على الخروج بمنتج نهائي قابل للمنافسة في الأسواق الخارجية ولديه العديد من المزايا النسبية التي تساعده على ذلك.

كما سعى المجلس مع الجهات التي تقدم البرامج الخاصة بذلك لتنفيذ برنامج ازدهار الذي يتكون من خمس أهداف رئيسية وأساسية موضوعات يتم التعامل فيها مع الشركات المشاركة تم تصميمها بدقة مع المجلس التصديري ثم بدأت خطوات التنفيذ بداية من التسويق والإعلان عن البرنامج للأعضاء والشركات ثم المشاركة في اختيار الشركات والتي تتوافق مع قواعد وشروط البرنامج ثم العمل من خلال الآليات التي تتوافر للمجلس كجهة استشارية لمساعدة الشركات سواء من خلال المعارض والبعثات التجارية وبعثات المشترين لمساعدة الشركات في حل المشكلات التي تواجههم فيما يتعلق بالتصدير والأسواق الدولية.

كذلك تم إعداد برامج تدريبية متخصصة كبرنامج إعداد خطة التصدير واستخدام مواقع التجارة العالمية وكيفية الاستفادة منها والوعي بأهمية وجود علامة تجارية للشركة وغيرها من البرامج التدريبية التي تم تقديمها، ثم متابعة الشركات ومدى الاستفادة من هذه البرامج والجودة التي تقدمت بها وانتهاء بالخروج بدراسة متكاملة وتفعيلها على الشركات وإدراجها بشكل مباشر.