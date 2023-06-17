وزير الخارجية السعودية: المباحثات مع إيران اتسمت بالإيجابية والوضوح

أعرب الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، السبت، عن أمله في أن تنعكس عودة العلاقات مع إيران على المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن المباحثات مع نظيره الإيراني في طهران اتسمت بالإيجابية والوضوح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني في طهران، وذلك ضمن أول زيارة يجريها مسؤول سعودي لإيران منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين والمقطوعة منذ عام 2016.

وقال وزير الخارجية السعودي إنه أكد خلال لقاء نظيره الإيراني ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية لطهران للعمل.

من جهته قال وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان إنه بحث مع وزير الخارجية السعودي قضايا إقليمية ودولية.

وأضاف أن المحادثات مع وزير الخارجية السعودي تناول التعاون في مجالات عدة، من بينها العلاقات الاقتصادية.