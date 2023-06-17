رئيس البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة: نعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج

قال الدكتور محمد فوزي، رئيس شعبة المدينة المنورة بالبعثة الطبية المصرية، إن البعثة الطبية بالمدينة المنورة تبذل جهودًا كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن من بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف فوزي، أن شعبة المدينة المنورة تعمل على مدار 24 ساعة من خلال نوعين من الخدمات، الأول هو خدمة العيادات التي تقدم الكشف الطبي من خلال 6 عيادات في 3 فنادق بالمدينة المنورة هي فنادق المرسى وإعمار رويال ودار سلطان، موضحًا أنه يتم الكشف على الحجاج وصرف الدواء اللازم، وفي حالة الحاجة إلى نقل أي حالة للمستشفى يتم التنسيق مع الجانب السعودي ومع غرفة العمليات المركزية للبعثة المصرية، والتي تقوم بالتنسيق مع السلطات السعودية لنقل الحالة ومتابعتها طول فترة وجودها بالمستشفى أحسن الخروج.

وأشار إلى أنه تم حصر حالات غسيل الكلى والتنسيق مع وزارة الصحة السعودية لإجراء جلسات الغسيل في مواعيدها، وكذلك يتم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لحالات الأمراض المزمنة مثل الأورام لتلقي العلاج اللازم في مواعيده.

وأوضح أن النوع الثاني هو الخدمات الوقائية، حيث تم استقبال الحجاج في الفنادق وعقد جلسات تثقيفية وتوعوية الواجب اتباعها أثناء المناسك لتجنب العدوى، وجرى عقد 343 ندوة للتوعية بكيفية الوقاية من النزلات المعوية والأمراض المعدية حضرها 11 ألفا و185 حاجا.

ولفت إلى أنه في حالة اشتباه في كورونا يتم توفير اختبار سريع للكشف على حالات الاشتباه، مضيفًا أنه يوجد فريق متخصص من البعثة الطبية المصرية يقوم بالمرور على المستشفيات مرتين صباحًا ومساءً بالتنسيق مع السلطات لمتابعة الحالات وترصد الأمراض المعدية حال إصابة أي حاج بها.

ونوه بأن البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ1503 حجاج في عيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، بينهم 684 حاجًا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و819 حالة في فنادق مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه تم تحويل 18 حاجًا مصريًا إلى المستشفيات السعودية وخروجهم جميعًا بعد تلقي الخدمة الطبية، فيما عدا 3 حالات تجري متابعتها يوميًا، وأوضح أن عدد الحالات المصابة بأمراض تنفسية بلغ 17 حالة، بينها 4 حالات كورونا، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.

وقال إن البعثة الطبية المصرية للحج خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين:

9660545027145+

9660545053928+

وفي المدينة المنورة:

9660540341747+