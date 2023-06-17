إيناس مكي: كوميديا مسلسل "الليلة كبيرة" مختلفة والعمل سيكون مفاجأة للجمهور

انتهت الفنانة إيناس مكي من تصوير مشاهدها في مسلسل الليلة كبيرة وذلك داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وقالت مكي في تصريحات صحفية أنها تحمست لتقديم الشخصية التي طرحت عليها بسبب فكرة العمل المختلفة والمميزة بالإضافة إلى الكوميديا الجيدة التي يشتاق لها الجمهور المصري والعربي.

وأعربت مكي عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في مصر وقالت إن كواليس العمل ممتلئة بالطاقة والحماس وان الجميع يقوم بدوره من أجل خروج العمل بصورة مميزة وجيدة.

يشار إلى أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلي ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومدحت تيخا ومحمد حزين ومراد فكري صادق وساندي مراد ونشوي بلال ومنى جاد وهشام شرف ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل وعادل شعبان ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف وساعد في الاخراج محمد سالم وامل انسي ومحمود برهام وكرستينا باسيلي.

354957590_1223682821683026_4426815008566145313_n

355116724_1325748154647932_1222196571215676584_n

355057907_1221486078566283_2988978501058202303_n