السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف أبرز الملفات المطروحة فى مباحثات ماكرون وبن سلمان

مباحثات ماكرون وبن
مباحثات ماكرون وبن سلمان

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في باريس.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن ماكرون وبن سلمان نافشا الملفين الأوكراني واللبناني وأيضًا العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن قصر الإليزيه أصدر بيانًا أكد أن الرئيس ماكرون بحث الملف اللبناني والعوائق الموجودة أمام الحكومة المؤقتة اللبنانية، كما أكد البيان جهود المملكة السعودية في حلحلة تلك الأزمة التي تؤدي إلى أزمة اجتماعية واقتصادية في لبنان.

وتابع: "فرنسا قد أرسلت وزير الخارجية السابق إلى لبنان في محاولة لإيجاد حل للأزمة اللبنانية".

كما أشار إلى أن فرنسا تراهن على الدور السعودي مع الحلفاء الاستراتيجيين مصر والإمارات لإيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية.

واستكمل: "استعرض الرئيس ماكرون قدرة الشركات الفرنسية في عدة مجالات مثل الطاقة، التكنولوجيا، النقل، والصحة"، مؤكدًا أن بيان الإليزيه أكد دعم فرنسا القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية.

مباحثات ماكرون وبن سلمان ماكرون وبن سلمان ماكرون ​إيمانويل ماكرون​ محمد بن سلمان القاهرة الإخبارية

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