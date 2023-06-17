الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.. وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 22

دمنهور 33 22

وادي النطرون 33 21

كفر الشيخ 33 22

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 22

دمياط 28 23

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 29 22

رفح 28 21

رأس سدر 34 22

نخل 33 16

كاترين 32 14

الطور 34 26

طابا 32 24

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 28 21

مطروح 27 20

السلوم 28 21

سيوة 33 23

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 27

حلايب 35 28

أبو رماد 37 27

رأس حدربة 36 26

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 25

سوهاج 40 28

قنا 43 30

الأقصر 45 31

أسوان 45 31

الوادي الجديد 41 23

أبوسمبل 45 30



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة المكرمة 44 31

المدينة المنورة 43 30

الرياض 41 28

المنامة 38 30

أبوظبي 39 28

الدوحة 41 30

الكويت 46 33

دمشق 31 14

بيروت 27 22

عمان 27 15

القدس 26 15

غزة 26 21

بغداد 40 28

مسقط 35 31

صنعاء 30 15

الخرطوم 41 29

طرابلس 29 21

تونس 33 22

الجزائر 30 24

الرباط 26 17

نواكشوط 30 23



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 24 15

إسطنبول 27 19

إسلام آباد 40 25

نيودلهي 36 27

جاكرتا 33 24

بكين 34 22

كوالالمبور 33 24

طوكيو 32 22

أثينا 24 18

روما 31 17

باريس 26 17

مدريد 32 19

برلين 27 15

لندن 24 15

مونتريال 19 12

موسكو 25 13

نيويورك 27 18

واشنطن 30 16

أديس أبابا 21 13

