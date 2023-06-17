السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل انطلاق الامتحان غدًا.. نصائح من معلم لغة عربية لطلاب الثانوية العامة 2023

مهتدى سلطان
مهتدى سلطان

قدم مهتدى سلطان كبير معلمى اللغة العربية عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة 2023، والتي تبدأ بمادة اللغة العربية.

وقال سلطان فى تصريح خاص لـ"الدستور" إنه يجب على الطلاب التحلي بالهدوء مع بداية اللجنة، والتركيز في الساعات المقبلة على القواعد النحوية الهامة.

وأضاف أنه يجب على الطلاب الاهتمام هذه الأيام أيضًا بالمنصات التعليمية الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتمهل في حل الأسئلة المختلفة فى مادة اللغة العربية.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 غدًا بالمواد الأساسية حيث تبدأ بمادة اللغة العربية ثم اللغة الأجنبية الثانية وتقوم وزارة التربية والتعليم بمتابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية على مستوى المحافظات برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

نصائح من معلم لغة عربية لطلاب الثانوية العامة 2023

يذكر أن طلاب مدارس المكفوفين أدوا صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي (255) طالبا/طالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

الثانوية العامة| إجابات كتاب الامتحان عربي مراجعة نهائية 2023

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وجدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون غدا الأحد الموافق 18/6/2023 الامتحان فى مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

الثانوية العامة الثانوية العام الثانوية العامة 2023 الامتحانات التربية والتعليم اللغة العربية

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