الثانوية العامة| إجابات كتاب الامتحان عربي مراجعة نهائية 2023

ساعات قليله تفصلنا، عن أداء طلاب الثانوية العامة، اول امتحان ضمن المواد الأساسية داخل المجموع، بإداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، من المقرر أن يؤدي الطلاب الاختبار غدا.

وارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات، بحثاً عن تحميل إجابات كتاب الامتحان مراجعة نهائية عربي 2023 تالتة ثانوي الجزء الأول والثاني، وذلك من أجل الاطلاع على حل الأسئلة والامتحانات، كما يستعين بها المعلمين للتأكد من أداء طلابهم.

وتتيح "الدستور" في التقرير التالي إجابات كتاب الامتحان عربي مراجعة نهائية 2023 PDF الجزء الثاني والأول معًا، لجميع الطلبة والطالبات.

إجابات كتاب الامتحان عربي مراجعة نهائية 2023 للثانوية العامة

وخصصت إجابات كتاب الامتحان عربى للصف الثالث الثانوي 2023 لمعلمي اللغة العربية الذين يخضعون طلابهم للامتحانات.

وتنطوي إجابات كتاب الامتحان عربي 3ث 2023 PDF الجزء الأول على حل الأسئلة التي طرحت في جزء المراجعة النهائية، في المقرر الدراسي الآتي:

النحو: الوحدة الأولى (النطق والإملاء) التدريبات من الأول إلى الرابع- الوحدة الثانية (الأبنية) من رقم 1 إلى 10- التدريبات من الأول إلى الخامس- أشهر الأفعال الملازمة للبناء للمجهول- الوحدة الثالثة (النواسخ)- التدريبات من الأول إلى الرابع- الوحدة الرابعة في إعراب الاسم- التدريبات من الأول إلى السادس- الوحدة الخامسة في إعراب الفعل: بناء الماضي والأمر والمضارع، إعراب الماضي- التدريبات من الأول إلى الخامس.

قصة الأيام: الجزء الأول- المدخل والفصول من 1 إلى 11- الجزء الثاني الفصول من 1 إلى 3.

القراءة: إرادة التغيير- أبو الريحان البيروني- القدس- مدينة عربية إسلامية.

كما يحتوى الكتاب، على إجابات منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوى بصيغة PDF على الأسئلة والتدريبات التي طُرحت في الجزء الثاني والأول بالمنهج التالي:

النصوص: نص غربة وحنين (شعر- حفظ 15 بيت)- نص المساء (دراسة 19 بيت)- التكافل الاجتماعي في الإسلام (نثر- 22 سطر- حفظ من أول وكذلك عالج الإسلام ... إلى آخر النص والباقي دراسة)- أهواك يا وطني (31 سطر- شعر- دراسة)- في رثاء مي (شعر- 4 مقطوعات حفظ).

الأدب: الشعر ومدارسه: مدرسة الإحياء والبعث وجيل التطوير- أحمد شوقي - المدارس الرومانتيكية في الشعر العربي- الاتجاه الوجداني- ثانيًا: النثر وفنونه (المقال تعريفه ... – مدرسة الديوان)- الرواية- مدرسة أبوللو.

البلاغة: تدريبات على ما سبق دراسته- مفهوم التجربة الشعرية- عنصر الوجدان-عنصر الفكر- عناصر الصورة التعبيرية وتشمل (الألفاظ- الصور والأخيلة- الموسيقى)- تطبيقات على التجربة الشعرية من النصوص المقررة وغيرها- الوحدة الفنية.

ويمكنكم تحميل إجابات كتاب الامتحان عربي 3ث 2023 كامل بجزأيه الأول والثاني في النحو، النصوص، القراءة، القصة وغيرها من الرابط التالي :