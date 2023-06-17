تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه في بولاق الدكرور لـ16 يوليو

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة 6 متهمين بقتل شخص عمدا وإصابة شقيقه، إثر خلافات سابقة بينهم فى بولاق الدكرور لجلسة 16 يوليو للحكم.

أحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق المتهمين "إسماعيل.ع.م" 29 سنة عامل جبس، "بيتر.ن.ح" 33 سنة، و"أحمد.ا.ع" 31 سنة، و"أحمد. م. ر"36 سنة، و"محمد. س. ا" 25 سنة، و"عبدالحميد.ط.م" 25 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة للمحاكمة الجنائية.

وجاء بأمر الإحالة استعرض المتهمين القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من" خالد.ع.ا"، "أحمد.ع.ا"، وذلك بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء "خنجر ، مطواة ، كذلك " تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم و الحاق الأذى المادي والمعنوي بهم و كان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة.

وقاموا بقتل المجني عليه" خالد عبد الله. ا. ع" عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بينوا النية و عقدوا العزم علي أزهاق الروح، علي اثر سبق الخلف الواقع بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول ، وما ان ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض " خنجر" فأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله.

كما شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد عبد الله. ا. ع" شقيقة عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ازهاق روحه، وما ان ظفروا به حتي حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصداً من ذلك قتله، إلا أن خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.