السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة عين شمس تشارع باحتفالية "نحن نعيش لإنك تعطي" للتوعية بأهمية التبرع بالدم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، احتفال جمعية مصر شريان العطاء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - مصر، باليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار "نحن نعيش لإنك تعطي"، بحديقة الطفل.

وألقى الدكتور عبد الفتاح سعود كلمة الحفل الافتتاحية، وأكد فيها أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والحث على العطاء لما له من عائد عظيم على المتبرع والمريض، وإذا كان للصدقة والعطاء بالمال ثواب عظيم عند الله ويضاعف أضعافًا كثيرة، فإن الصدقة بالدم أعلى منزلة وأعظم أجرًا؛ لأنه سبب الحياة، وهو جزء من الإنسان، والإنسان أغلى من المال، وكأن المتبرع بالدم يجود بجزء من كيانه المادي لأخيه حبًا وإيثارً وبها إحياء النفس التي قال عنها الله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.

واستعرض سعود عدد من الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع بالدم من أهمها المساهمة في تحفيز النخاع العظمي في تجديد خلايا الدم والحفاظ على صحة الكبد من خلال الحفاظ على معدلات الحديد الطبيعية وتقليل احتمالات حدوث جلطات القلب الى جانب تقليل عوامل الأكسدة ومحفزات الالتهاب، مضيفاً أن جامعة عين شمس تعمل بجد لتقدم نموذجا رائدا كعادتها بين الجامعات لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعتزم إقامة عدد من الفعاليات لذلك.

 وخلال كلمته، أوضح الدكتور  محسن الألفي، أستاذ أمراض الدم وأورام الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر شريان العطاء، أن الهدف من جميع الفعاليات خلال الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم هو الوصول إلى مليون متبرع منتظم سنوياً لتوفير الدم الأمن لكل مريض وأن جمعية مصر شريان العطاء تعمل منذ ٢٥عاما لتوفير الدم الأمن لكل مريض، موضح أهمية أن يكون المتبرع منتظم فى تبرعه بالدم.

وأعرب الألفي عن تقديره لتربع الدكتور عبد الفتاح سعود بمبلغ ٥٠ ألف جنيه مصري لصالح جمعية "مصر شريان العطاء"، إيماناً منه بأهمية دور الجمعية وتأكيداً على دعمه الكامل لنشر ثقافة التبرع بالدم فى مصرنا الغالية.

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