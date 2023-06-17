السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

روشتة اقتصادية لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين

ارشيفية
ارشيفية

أكد الدكتور حامد جميل عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، أنه لا بد من أن تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية للشركات المحلية والأجنبية.

وقال جميل في تصريح لـ"الدستور" إنه لا بد من تقليل البيروقراطية، وتوفير الحماية القانونية والحقوقية للمستثمرين والشركات، لافتا إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاح النظام القضائي وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين بيئة العمل.

وأوضح أنه يجب توفير التمويل والتسهيلات المالية للشركات المحلية والأجنبية لتحفيز الاستثمار في الصناعات المحلية، ويمكن ذلك عن طريق تحسين البنية التحتية المصرفية وتوفير القروض والتمويل اللازم للمشاريع الصناعية.

وأكد أنه يجب على الحكومة المصرية التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى لتحقيق هذه الأهداف وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، موضحا أنه يمكن تحقيق نهضة صناعية في مصر وتحفيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وكشف ممثلو مجتمع الأعمال في مصر عن روشتة خفض الفاتورة الاستيرادية وتحفيز الصناعة لمواجهة الأزمة الخاصة بارتفاع سعر الصرف والعمل على مواجهة زيادة موجة التضخم.

وأوضح ممثلو مجتمع الأعمال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الفاتورة الاستيرادية وضرورة الإنتاج والعمل على دعم الصناعة المحلية، مشيرين إلى أن الدولة أطلقت مبادرة مهمة وهي “ابدأ” من أجل دعم الصناعة المحلية وتخفيض الفاتورة الاستيرادية وهو العمل الرئيسي للمبادرة.

الإجراءات الإدارية استثمارات الاستثمارات الأجنبية التسهيلات المالية التجارة والاستثمار الإكتفاء الذات الاقتصاد المحلي التعاون مع القطاع الخاص التسهيلات التقنيات الحديثة

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