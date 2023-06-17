بعد تحذيرات "الصحة".. كيف يمكن الوقاية من الجلطات والنوبات القلبية

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” تحذيرا من جلطات القلب والنوبات القلبية المفاجئة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وناشدت المواطنين خاصة مرضى القلب بعدم الخروج من المنزل تحت الأجواء الحارة تفاديا للإصابة بنوبات القلب.

وفي هذا السياق يستعرض "الدستور" من خلال السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن الجلطات الدموية في القلب والإصابة بالنوبات القلبية وكيفية تفاديها حسب موقع CDC البريطاني.

ما هي جلطات الدم؟

تجلط الدم هو عملية طبيعية تمنع النزيف الزائد عند الإصابة أو الجرح، تعمل الجلطة كسدادة في وعاء دموي مصاب لوقف النزيف، ولكن عندما تتشكل الجلطات داخل الأوعية الدموية، يمكن أن تكون خطيرة وتتطلب تشخيصًا وعلاجًا سريعًا.

تحدث جلطات الدم عندما تعمل الصفائح الدموية والبروتينات في الدم معًا لتكوين كتلة شبه صلبة، عندما تتشكل هذه الكتلة داخل الأوردة أو الشرايين ولا تذوب، يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة.



إذا تشكلت جلطة دموية في الوريد فيمكن أن تمنع الدم من العودة بشكل صحيح إلى القلب، في هذه الحالة يعود الدم إلى الوريد ويسبب الألم والتورم، ويمكن أن تنفصل هذه الجلطة وتنتقل إلى الرئتين مما يمنع تدفق الدم، ويتلف الرئتين ويحتمل أن يتسبب في الوفاة إذا لم يكن العلاج فوريًا.

إذا تشكلت جلطة في الشريان، فيمكن أن تنفصل وتستقر في القلب وتسبب نوبة قلبية أو في الدماغ وتسبب سكتة دماغية.

ما هي أعراض جلطات القلب؟

ثقل وألم في الصدر.

عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم.

التعرق المفرط.

سرعة ضربات القلب.

خفة الرأس.

غثيان.

ضيق في التنفس.

دوخة.

صداع مفاجيء وشديد.

ألم حاد في الصدر.

ما هي أسباب تجلط الدم في القلب؟

الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

التدخين.

تاريخ عائلي لتشكيل جلطات الدم.

تمزق لويحات تصلب الشرايين كما هو الحال في النوبة القلبية.

وتعتمد علامات وأعراض الجلطات الدموية على موقعها وما إذا كانت تحدث في الشريان أو الوريد، قد يؤدي حدوث جلطة دموية في الشريان الذي يمد القلب أو الدماغ بالدم

في نوبة قلبية.

كيف يمكن منع حدوث الجلطات القلبية؟

حافظ على نشاطك اليومي، يمكن أن يساعدك المشي بانتظام على ذلك.

اشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.

حاول إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.

امتنع تماما عن التدخين أو الجلوس بجانب أحد المدخنين.

محاولة الحفاظ على مستوى طبيعي من الكوليسترول في الدم.