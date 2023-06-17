السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس طبيب قتل زميله فى عيادة بالساحل 15 يومًا

حبس طبيب
حبس طبيب

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، بتجديد حبس الطبيب المتهم بقتل زميله داخل عيادة خاصة بالساحل بالتعاون مع 2 آخرين "محامية وممرض"، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص تبيّن العثور على جثة طبيب مقتولًا داخل عيادته الخاصة بدائرة قسم الساحل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود للوقوف على ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات جنايات شمال القاهرة العباسية الطبيب المتهم قتل

الأكثر قراءة

لدواعٍ أمنية.. حرمان سورية من الحصول على الجنسية بعد تزوجها بمصرى

حبس 6 مواطنين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى العياط

أول رد من نادى المصرى على تصريحات الجلاصى

أبوالمكارم: هناك فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الكيماويات

ضبط متهم بجرائم كسب غير مشروع بقيمة 22 مليون جنيه

ندوة توعوية عن مخاطر المخدرات بمركزشباب أم دومة في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟