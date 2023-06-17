السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1200 لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، في ضوء الحملات اليومية التى تشنها المديرية بكافة أرجاء المحافظة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين وذلك بالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية.

وقال المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية فقد تم اليوم السبت، تنظيم حملة مكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة ، أسفرت عن تحرير (191) محضرا تموينيا متنوعا ما بين (76) محضر مخالفات مخابز و(115) محضر أسواق، لافتاً إلى أنه تم تحرير محضر جنح رقم (10621) لسنة 2023 ضد المدير المسئول عن محطة وقود بناحية الخضرة لتدوين كميات وهمية فى سجل "21" بترول والتلاعب فى كمية قدرها (1200) لتر بنزين 80 لإعادة بيعه بهدف التربح، كما تم تحرير محضر آخر بناحية منوف ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية والسجائر لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازته (500) علبة سجائر بدون مستندات دالة على مصدرها، هذا وتستمر غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية في تلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين والعمل على حلها فوراً وذلك على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

ارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية ف التجارة الداخلية استغلال المواطنين 2023

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