خبير اقتصادي: التعاون المصري الروسي يشهد أزهى عصوره في عهد السيسي

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية الروسية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يؤكد على مكانة مصر الإقليمية، حيث تقوم روسيا بإنشاء أكبر محطة للطاقة النووية السلمية في مصر (الضبعة)، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة منها إنشاء منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن مشروع لإنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، يؤكد حرص روسيا على التواجد في الشرق الأوسط، من خلال إنشاء منطقة صناعية داخل الدولة المصرية، حيث أن مصر هي بوابة القارة الإفريقية.

وأوضح الشافعي أن هناك عدد كبير من الشركات التابعة لعدد كبير من الدول تقوم باستخراج منتجات من داخل مصر إلى القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن ذلك له بعدًا سياسيًا أيضًا، حيث أن روسيا تلعب دورًا مهمًا في التواجد على الساحة في الشرق الأوسط وداخل الدول الأفريقية والعربية، ومن خلال مصر إلى أفريقيا ودولة الإمارات إلى دول التعاون الخليجي والدول العربية، بالإضافة إلى أن روسيا هي التي تعمل على إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر.

وأضاف الشافعي أن التعامل التجاري بين البلدين يتم بالعملتين المحليتين، وهذا يدل على ثقل العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وروسيا، بالإضافة إلى أن وجود منطقة مثل المنطقة التي سيتم إنشاؤها في قناة السويس سيكون لها مردود كبير على العمالة في مصر وعلى زيادة المنتجات والمواد الخام داخل مصر، وتعمل مصر الآن على جذب الكثير من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تقوم باستيراد عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية من روسيا، حيث يكون الاستيراد بكلتا العملتين من الزيت والقمح بالعملات المحلية، فذلك يخفف الضغط على الدولار ويقلل فاتورة الواردات، حيث أن تلك المنطقة ستكون لها إيجابيات كثيرة مع تعميق الفكر السياسي والاقتصادي بين كلا الدولتين.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن عن مشروع لإنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، وقال بوتين "تجري حاليًا مناقشة مشروع إنشاء منطقة صناعية في مصر".

ومن جانبه، اقترح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعاون الثلاثي بين روسيا ومصر والإمارات في هذا المشروع.

جاء ذلك خلال زيارة بوتين، أمس الجمعة، للجناح الإماراتي بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.