السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مركبات "توك توك" ودراجات نارية مخالفة بشوارع طنطا

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور الغربية، حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا؛ لإحكام السيطرة وعودة الانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، اليوم  السبت، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة.

وتم ضبط 14 مركبة "توك توك" ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية، قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك.

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