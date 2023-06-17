في وجود بيبو وبدر رجب .. إقبال كثيف على اختبارات الأهلي في أول يوم

شهد اليوم الأول لاختبارات النادي الأهلي التي أقيمت على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر زحاما شديدا من جانب اللاعبين المختبرين وأولياء الأمور للمشاركة والانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء.

وانطلقت صباح اليوم اختبارات النادي الأهلي في رحلة البحث عن مواهب كرة القدم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد لتكون إضافة قوية لفرق الناشئين والبراعم بالأهلي.

وحرص خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالإضافة إلى بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي على الظهور في فرع النادي بمدينة نصر من أجل متابعة الاختبارات التي ظهر فيها مئات المواهب وأولياء الأمور في الساعات الأولى من الاختبارات.

وبدأت اختبارات الأهلي اليوم السبت وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة إذ يستقبل النادي مواليد 2007 وحتى 2018 علي أن يتم تحديد موعد باقي المواليد علي مدار الأيام القادمة من أجل الوصول إلي أفضل العناصر الشابة الواعدة في الكرة.

وكان قطاع الناشئين بالأهلي أعلن منذ أيام عن طرح استمارات التقدم للاختبارات داخل مقرات النادي الأربعة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وبلغت قيمة الاستمارة ١٠٠ جنيه، وفتح الأهلي الباب أمام المتقدمين من مواليد ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٨.

وتقام اختبارات المرحلة الأولى على مدى ٤ أيام وتنطلق يوميًا في السابعة صباحًا، حيث تبدأ اليوم السبت باختبارات مواليد ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨، والأحد لمواليد ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ والاثنين لمواليد ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٢، والثلاثاء لمواليد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩.

في المقابل تبلغ قيمة الاستمارة الواحدة ١٠٠ جنيه، وتباع الاستمارات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، يوميًّا، حتى يوم الجمعة المقبل وذلك داخل مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة وفروعه الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.