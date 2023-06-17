ندوة توعوية عن مخاطر المخدرات بمركزشباب أم دومة في سوهاج

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، اليوم، بمركز شباب أم دومة، ندوة توعوية عن مخاطر تفشي الإدمان والمخدرات داخل المجتمع، وذلك لليوم الثالث ضمن سلسلة ندوات لنشر الوعى بين الشباب.

وقالت مروة أحمد، المشرفة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأثار المترتبة على الأسرة والمجتمع من مخاطر الإدمان والمخدرات والتعرف علي طرق الوقاية والعلاج.

كما تناولت أيضا الندوة الحديث عن قانون مكافحة وعلاج الإدمان رقم ٧٣ لسنة٢٠٢١، والذي ينظم إمكانية إنهاء خدمة الموظف في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات، وذلك عن طريق اللجان المشكلة والتي تقوم بالتحاليل المفاجئة داخل المصالح الحكومية.

وأشاد الأعضاء الحضور بمركز شباب أم دومة بهذا اللقاء، ومدى استفادتهم واكتسابهم المعلومات المفيدة الخاصة بموضوع الندوة.

ومن جهته؛ أكد الدكتورمحمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بتنويع الأنشطة المختلفة المفيدة للنشء والشباب، وذلك بمتابعة يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.