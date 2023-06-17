غدا.. "صحة الشيوخ" تناقش مقترح تعزيز حقوق الأطفال في الأوراق الثبوتية

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اجتماع لها غدا الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم بشأن تحويل مستشفى قويسنا المركزي إلى مستشفى عام".

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن تطوير الخدمات المقدمة بالتأمين الصحي لتشمل المستجدات في التشخيص والأدوية والخدمة الطبية.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن تعزيز حقوق الأطفال في الأوراق الثبوتية وذلك بتفعيل حق الأم في الإبلاغ وقيد المولود للجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والاسكان والادارة المحلية والنقل والزراعة والري والتعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي "بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر".