رئيس "تجارية الإسماعيلية" يوجه بتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء لجان الانتحابات

وجه المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة توفير ساحات انتظار لراحة التجار الناخبين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية التي تجري اليوم.

كما وجه بضرورة الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان لحمايتهم من أشعة الشمس، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية، على الإدلاء بصوته في الساعات الاولي لانتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وتفقد عثمان سير العملية الانتخابية والتي انتظمت في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتي الساعة الخامسة مساء اليوم، في نادي الشجرة بمحافظة الاسماعيلية، رافقه ايهاب زهدي امين الصندوق.