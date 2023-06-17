بعد 33 عامًا.. رحيل معلق سكاي سبورتس الشهير قبل الموسم الجديد للبريميرليج

أعلنت إذاعة سكاي سبورتس البريطانية رسميًا اليوم، رحيل المعلق الإنجليزي الشهير مارتن تايلر عن القناة بعد 33 عامًا.

صاحب الـ 77 عامًا يعمل كمعلق في سكاي منذ نشأتها في عام 1992، ليرحل بعد سنوات كبيرة.

وقال تايلر عن رحيله: ""لقد كان شرفًا أن ألعب دورًا صغيرًا في تاريخ البث لأعظم دوري في العالم على طول الطريق عملت جنبًا إلى جنب مع جحافل من المحترفين الرائعين في جميع جوانب صناعة التلفزيون، أشكرهم جميعًا على دعمهم و الخبرة إنه لشرف كبير أن أكون عضوًا في فريق موهوب جدًا".

وارتبط صوت تايلر بأعظم اللحظات التاريخية في البريميرليج وأبرزهم هدف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق في مرمى كوينز بارك رينجرز القاتل الذي جعل السيتي يتوج بأول لقب للدوري الإنجليزي له في تاريخه موسم 2011-2012.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت الخميس الماضي، أن مانشستر سيتي سيبدأ الدفاع عن لقبه في الموسم المقبل بزيارة بيرنلي الصاعد للأضواء بقيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.