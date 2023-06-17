السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد 33 عامًا.. رحيل معلق سكاي سبورتس الشهير قبل الموسم الجديد للبريميرليج

مارتن تايلر
مارتن تايلر

أعلنت إذاعة سكاي سبورتس البريطانية رسميًا اليوم، رحيل المعلق الإنجليزي الشهير مارتن تايلر عن القناة بعد 33 عامًا.

صاحب الـ 77 عامًا يعمل كمعلق في سكاي منذ نشأتها في عام 1992، ليرحل بعد سنوات كبيرة.

وقال تايلر عن رحيله: ""لقد كان شرفًا أن ألعب دورًا صغيرًا في تاريخ البث لأعظم دوري في العالم على طول الطريق عملت جنبًا إلى جنب مع جحافل من المحترفين الرائعين في جميع جوانب صناعة التلفزيون، أشكرهم جميعًا على دعمهم و الخبرة إنه لشرف كبير أن أكون عضوًا في فريق موهوب جدًا".

وارتبط صوت تايلر بأعظم اللحظات التاريخية في البريميرليج وأبرزهم هدف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق في مرمى كوينز بارك رينجرز القاتل الذي جعل السيتي يتوج بأول لقب للدوري الإنجليزي له في تاريخه موسم 2011-2012.

يذكر أن  رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت الخميس الماضي، أن مانشستر سيتي سيبدأ الدفاع عن لقبه في الموسم المقبل بزيارة بيرنلي الصاعد للأضواء بقيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

سكاي سبورتس سكاي سبورتس البريطانية مارتن تايلر المعلق الإنجليزي الشهير مارتن تايلر البريميرليج

الأكثر قراءة

ضبط 27 طن قمح محلى و28 عبوة أدوية بيطرية بالغربية

"جوز حمام" ينهي حياة طفل على يد صديقه بالدقهلية

"مصر للطيران" تسير 17 رحلة إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله اليوم

شعبة الدواجن: القيادة السياسية تسعى جاهدة لتقليل استيراد الأعلاف

"ضربني ليلة الفرح".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

محافظ أسيوط: استقبال 125 ألف طن قمح بالشون والصوامع حتى اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟