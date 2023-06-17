التعليم العالى خلال 9 سنوات.. طفرة فى عدد الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا كبيرًا في كافة القطاعات التعليمية والخدمية خلال الـ 9 سنوات الماضية، من خلال زيادة الجامعات الأهلية الجديدة والجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، وكذلك زيادة في الجامعات الخاصة وبرامجها المختلفة.

وزاد عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة عام 2014 إلى 27 جامعة عام 2023، بنسبة قدرها 17.4%، وهي جامعات: الوادي الجديد، مطروح، الأقصر، والعريش.

كما زاد عدد الجامعات الخاصة من 26 جامعة خاصة إلى 36 جامعة، حيث تم إنشاء 10 جامعات خاصة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2023، وزاد عدد كليات الجامعات الخاصة من 132 عام 2014 إلى 310 عام 2023، وزاد عدد المعاهد الخاصة من 158 عام 2014 إلى 196 عام 2023.

وتم إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة بعضها دولية والأخرى منبثقة من الجامعات الحكومية، وهي: جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.

والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، جامعة النيل الأهلية الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية، وجامعة حلوان الأهلية، وجامعة المنصورة الأهلية ، وجامعة بنها الأهلية ، وجامعة المنوفية الأهلية ، وجامعة المنيا الأهلية ، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية ، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية ، جامعة عين شمس الأهلية الجديدة، جامعة الزقازيق الأهلية الجديدة، جامعة الإسماعيلية الجديدة، جامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة.

الجامعات الأهلية الجديدة التي بدأت الدراسة في هذا العام الدراسي هي: أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، والإسكندرية الأهلية.

وبدأت الدراسة في جامعة حلوان في العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث تقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ببرامج (المختبرات الطبية، والأشعة والتصوير الطبي، وتركيبات الأسنان، الأجهزة الطبية الحيوية)، وتقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات برامج (المعلوماتية الطبية، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي)، وتقدم كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجي (الإعلان الرقمي، التصميم الداخلي)، وتقدم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال برامج (الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم ذكاء وتحليل الأعمال)، وتقدم كلية الهندسة برامج (الروبوتات والميكاترونيات، الإلكترونيات التطبيقية، الأنظمة الذكية، المصانع الرقمية، العمارة والتصميم البيئي، تنسيق المواقع والتصميم العمراني)، وتقدم كلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية)، وتقع على مساحة 16.8 فدان، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3 مليارات جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وبدأت الدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة والتى تم إنشاؤها على مساحة 30 فدانًا وبتكلفة 1.8 مليار جنيه، وبها من البرامج الدراسية المُتميزة، فى كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وتقدم كلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والبيانات، وكلية العلوم.

وبدأت الدراسة في جامعة المنصورة الأهلية، وتم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، وبتكلفة 3.3 مليار جنيه، وبها عدد البرامج الدراسية المتميزة كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلية الهندسة، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وبدأت الدراسة فى جامعة بنها الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 37 فدانًا، وبتكلفة 3.2 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة من خلال كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الفنون البصرية والتصميم، وكلية الطب والجراحة.

وبدأت الدراسة في جامعة بنى سويف الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، وبتكلفة 3 مليارات جنيه، وطرحت عددا من البرامج المتميزة فى؛ كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم، وكلية الإعلام، وكلية التجارة، وكلية الآداب، وكلية التمريض، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وبدأت الدراسة في جامعة جنوب الوادي الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 41 فدانًا، وبتكلفة 4 مليارات جنيه، وطرحت برنامج الطب والجراحة فى كلية الطب والجراحة.

وبدأت الدراسة فى جامعة المنيا الأهلية وتم إنشاؤها على مساحة 41.2 فدان، وبتكلفة 3.3 مليار جنيه، وطرحت برنامج pharm D في كلية الصيدلة.

وبدأت الدراسة في جامعة شرق بورسعيد الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 44 فدانًا، وبتكلفة 3.7 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة من خلال كلية الطب والجراحة العامة، وكلية الهندسة.

وبدأت الدراسة في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 29 فدانًا، وبتكلفة 3.6 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج الدراسية من خلال كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية التجارة الدولية واللغات، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

وبدأت الدراسة في جامعة أسيوط الأهلية التي تم إنشاؤها على مساحة 38 فدانًا، وبتكلفة 3.1 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة ممن خلال كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة والبحوث الدوائية، وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية الألسن واللغات، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية العلوم والتكنولوجيا.

وبدأت الدراسة في جامعة حلوان الأهلية، والتي تم إنشاؤها على مساحة 16.8 فدان، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة من خلال كلية طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية العلوم الإنسانية، والتجارة وإدارة الأعمال، وكلية الهندسة، وكلية العلوم.

وبدأت الدراسة فى جامعة الزقازيق الأهلية، فى كلية الطب البشرى، كلية طب الأسنان، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات

وبدأت الدراسة فى جامعة المنوفية الأهلية والتي تم إنشاؤها على مساحة 17.7 فدان، وبتكلفة 3.6 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة فى، كلية الهندسة، وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعى.