السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الزراعة يتفقد أول محطة لإنتاج شتلات القصب في أسوان (صور)

زيارة وزير الزراعه
زيارة وزير الزراعه

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، جولة تفقدية لأول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب بمدينة كوم أمبو شمال أسوان. 

وتعتبر محطة كوم امبو لإنتاج شتلات قصب السكر هى الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر. 

وتقع المحطة على مساحة 26 فدان، وهى مخصصة لإنتاج شتلات القصب بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان،  وتبلغ تكلفتها المالية٣٠٠ مليون جنيه، و طاقتها الإنتاجية 15 مليون شتلة/موسم (غرس ربيعي وخريفي)، تكفي لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل في الموسمين بتمويل من وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد. 

وجاءت إقامة محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب بمدينة كوم أمبو، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي ايجابى للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

زيارة وزير الزراعه
زيارة وزير الزراعه
زيارة وزير الزراعه
زيارة وزير الزراعه
أسوان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قصب السكر اول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب محطة مخصصة لإنتاج شتلات قصب

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