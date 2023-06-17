السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب المدارس الفنية المطبقة للجدارات المهنية 10 يوليو

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد تنفيذ البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل، حيث تبدأ خلال الفترة من 10 حتى 17 يوليو المقبل.

وقالت الوزارة إن البرنامج العلاجي لوحدة أو وحدتين فقط لم يجتازهم الطالب في الفصل الدراسي الأول والثاني أو تغيب فيهم، ويتم تنفيذ البرنامج العلاجي للطالب بعد دفع الرسوم المقررة، والطالب الذي لم يجتز وحدة في تقييم وحدات بالدور الثاني يعتبر راسب وله حق الاعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط، والبرنامج العلاجي عبارة عن إعادة شرح مخرجات الوحدة وتقييم الطلاب فيها، وتقييم الطلاب في الدور الثاني في جميع مخرجات الوحدة.

 

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