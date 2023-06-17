السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان: نسعى لتطبيق الاختبارات الإلكترونية في جميع الكليات

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، جاهزية الجامعة للتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي من أجل تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية في الأسبقية الثانية لتعميم التجربة على كافة الكليات، وتفعيل الاختبارات خاصة بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، وذلك بعد ان شهدت الاسبقية الأولى نجاح كبير بكليات القطاع الطبي الطب والتمريض والصيدلة والعلوم، جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لوفد المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي من أجل تفقد تجهيزات ومعامل الأسبقية الثانية لتعميم الاختبارات الإلكترونية علي جميع كليات جامعة حلوان.

وقال رئيس جامعة حلوان، في تصريح له اليوم، إن الجامعة تسعى للتحول الرقمي وتحويل كافة المقررات لمقررات الكترونية صالحة لإجراء الاختبارات الإلكترونية في خلال عام، وقد استعدت الجامعة من خلال تجهيز عدد كبير من المعامل داخل الحرم الجامعى وكذلك في قطاع الزمالك بكليات التربية الموسيقية والفنون الجميلة وهندسه حلوان، وتحويل وتجهيز معامل الحاسب الآلي لتكون مُعدة لذلك، هذا بالإضافة إلى تحويل ١٨٠٠ مقرر يتم الاختبار بهم بنظام البابل شيت و تحويلها إلى نظام الاختبارات الإلكترونية.

ونوه بأن الجامعة تستقبل أكثر من ٢٥٪ من الطلاب الذين يجرون اختبارات القدرات على مستوى مصر، كذلك تضم الجامعة ٢٠٠ الف طالب وبالتالي فهي من الجامعات التي تتمتع بكثافات طلابية لذا يجب دعمهم بالتجهيزات والأجهزة.

وأكد استعداد الجامعة للتعاون بصورة كبيرة مع لجنة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي من أجل استكمال التجهيزات والمعدات الفنية والالكترونية، من أجل استكمال المنظومة وذلك عقب زيارة وجولة تفقدية أجراها الوفد لتفقد الجامعة وكلياتها وبحث مدى احتياجاتها للمعامل والأجهزة من أجل استكمالها، وتحقيق المعادلة المعيارية بين عدد الطلاب وتجهيزات الاختبارات الإلكترونية.

وأشار وفد المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي إلى أنه يجري العمل وفقًا لاستعداد وسرعة وجاهزية الجامعة لاستقبال الأجهزة وسيتم دعم الجامعة بأجهزة ثابته لأغراض متعددة، وكذلك أجهزة لاب توب متنقلة، للمدرجات والقاعات ليكون هناك مرونة في استخدام الأجهزة.

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