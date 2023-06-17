إقبال ملحوظ على شراء اللحوم في الوراق قبل حلول عيد الأضحى

شهدت محال الجزارة بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة إقبالاً ملحوظاً من المواطنين على شراء اللحوم الحمراء قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق، قالت نوال محمود، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المتواصل، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنها ويجب شراؤها، حتى لو بكميات قليلة، لأنها تعتبر الوجبة الأساسية خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت مرفت محمد، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن الأهالي يبحثون عن الجزار الأقل سعراً من بين الجزارين، ولكن يجب أن تكون اللحوم الحمراء بجودة عالية وغير فاسدة، وهو ما يقوم به عدد من جزاري منطقة الوراق، مؤكدة على أن الإقبال أصبح كبيراً على محال الجزارة ولكن الكميات هي التي قل حجمها.

وأضافت منى مجدي، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن الإقبال أصبح كبيراً على محال الجزارة في الأيام الأخيرة خاصةً بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أن المواطن الذي كان يشتري عددًا من كيلوغرامات اللحوم الحمراء في عيد الأضحى المبارك، وأصبح يكتفي بشراء كيلو أو 2 على الأكثر، بجانب شراء لحوم المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة.