محافظ مطروح يستقبل سفراء أمريكا اللاتينية بالعلمين الجديدة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، سفراء دول أمريكا اللاتينية، وذلك في مدينة العلمين الجديدة بحضور السفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وخلال اللقاء، تم عرض فيديو تعريفي عن محافظة مطروح والمشروعات القومية والتنموية التي تم إنشاؤها على أرض المحافظة.

واستعرض محافظ مطروح، مخطط تشييد مدينة العلمين الجديدة وتقديمها للعالم كمدينة حديثة ذكية وما تشمله من إمكانات والمشروعات الكبرى في نطاق محافظة مطروح في مختلف المجالات، خاصة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في الاستثمارات.

وأكد مساعد وزير الخارجية، اهتمام الوزارة باطلاع السفراء على المشروعات الكبرى التي تتم على أرض مصر منذ عام ۲۰۱٤، وذلك في إطار بناء الجمهورية الجديدة، بهدف زيادة الاستثمارات والتدفقات السياحية، مشيرًا إلى تكامل دور وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية في الدولة من أجل تحقيق الأهداف التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج للقدرات المصرية في مختلف المجالات بما في ذلك الجهود المبذولة للارتقاء بالبنية التحتية وإنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع وإبراز جهود الدولة في إقامة المشروعات العملاقة.