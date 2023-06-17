مصنع "الرمال السوداء" بكفر الشيخ.. هدية مصر للعالم

يعتبر مشروع مصنع الرمال السوداء في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من أهم المشروعات العملاقة ليس في مصر فقط بل وفي العالم أجمع، نظرًا لأهميته البالغة في استخراج واستخلاص معادن تدخل في تصنيع العديد من المنتجات والصناعات المهمة على مستوى العالم، ليعتبر هدية مصر للعالم، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نوفمبر عام 2022، وهو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تُستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة، وأيضًا تحقيق عائد اقتصادي وتوفير العملات الأجنبية من خلال تصدير الفائض.

كما سهم في توفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم تنفيذ المشروع في وقتٍ قياسيّ، خلال 12 شهرًا، ليحقق بذلك إنجازًا غير مسبوق في مشروع بمثل هذا الحجم وتنفيذه على أكمل وجه.

وتم تنفيذ المصنع على مساحة 35 فدانًا باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية، وباستثمارات تتخطى مليار جنيه، لاستخراج المعادن الاقتصادية.

وتستخدم مستخلصات الرمال السوداء في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والغواصات ومركبات الفضاء والأصباغ والورق والجلود والدهان والسيراميك وسبائك المحركات وتركيبات الأسنان والأسرة المعدنية والخرسانة التي تتحمل الحرارة العالية والحديد الإسفنجي وأحجار الجلخ والصنفرة وفلاتر المياه والهواتف الذكية والسيارات العاملة بالكهرباء.

وتمتلك مصر 11 موقعًا غنيًا بالرمال السوداء، ويتم فصل تلك الرمال في أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة.

وأهم استخدامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، هي الآتي: العنصر الأول "الإلمنيت" ويستخدم في إنتاج التيتانيوم الإسفنجي وفلز التيتانيوم وسبائكه إضافة إلى معدات ثقيلة، وثاني أكسيد التيتانيوم (البويات، البلاستيك، الورق، الجلود)، العنصر الثاني معدن "الزيركون" الذي يستخدم في صناعة السيراميك، الأدوات الصحية والزجاج، تبطين الأفران، قلوب المفاعلات النووية، صناعة الحراريات.

والعنصر الثالث "الجارنت" ويستخدم في صناعة أحجار التجليخ، تلميع الأسطح المعدنية، أوراق الصنفرة، فلاتر المياه، والعنصر الرابع "الماجنيتيت" ويدخل في صناعة الحديد الإسفنجي، تغليف أنابيب البترول، الخرسانات الثقيلة، والعنصر الخامس المستخرج من الرمال السوداء "الروتايل" ويدخل في صناعة فلز التيتانيوم، الأصباغ، البويات، الورق والمواد الغذائية، أسياخ اللحام.

والعنصر السادس "المونازنت" ويدخل في إنتاج العناصر الأرضية النادرة المستخدمة فى الصناعات عالية التقنية ومصدر ثانوي للحصول على المعادن المشعة (الثوريوم واليورانيوم).